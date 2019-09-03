Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів..
Дивися повний текст В Україні скасували депутатську недоторканність.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:10
В Україні скасували депутатську недоторканність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасували депутатську недоторканність.
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:10
Зря не с 4-го сентября. До 1-го января наши "депутаны" успеют оптом продать украинскую землю иностранцам и смыться с деньгами.
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:55
продадут не только землю, но и ряд не малый гос предприятий. на какое то время хватит дыры залотать и пыль в глаза путсить (подняв пенсии и зп для гос служащих), а дальше - труба (дефолт, либо растущий долг, который будет съедать все что еще осталось в Украние). печаль одна.
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:07
продаватся будут через прозорро, берите деньги - покупайте кто мешает? ГТС давно продать надо было когда за неё 20 ярдов американских давали, а сейчас наверное и 10 не дадут...
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:52
1) многие кто работает на земле кое как концы с концами сводит, из-за ущербной политики государства - выбить средства с мелких аграрных хозяйств, чтобы потом при дележе земли они ее не купили
2) продать ГТС и прочее - чтобы потом в полный рост ощутить фейковую независимость?
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:24
Re: В Україні скасували депутатську недоторканність
это аналогично - продать свою квартиру, а жить (за счет вырученных денег) переехать на съемную.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 16:37
Re: жизнь без забот
некоторые сдают свою квартиру в центре
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:49
А чо, хорошая схема может быть. Продав жилье на пике, можно пару лет (ну, может три) перекантоваться на съемном, положив в банк деньги от продажи квартиры на депозиты.
Условно продать трешку за 120 тысяч евро в 2012 году, за три года эти деньги при грамотном подходе и правильно выбранных депозитах превратятся в ~152 тысячи евро. Выходим на рынок жилья, а тут хоп - уже можно взять за эти деньги ДВЕ таких квартиры.
Схема рабочая.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:48
Re: В Україні скасували депутатську недоторканність
Хорошо, что только сказочные герои (Буратино) мечтают продать собственную квартиру и жить на съёмной.
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