Відповідні зміни планується внести у державні будівельні норми щодо благоустрою.
Дивися повний текст В Україні у громадських місцях можуть встановити фандомати.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:32
В Україні у громадських місцях можуть встановити фандомати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні у громадських місцях можуть встановити фандомати.
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:33
У нас возле каждой урны и лавочки пасутся ходячие фандоматы, вряд ли им понравиться конкуренция, могут и на металолом сдать ваши автоматы.
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