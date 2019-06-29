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Голова ЄБРР в Україні
подасть до суду на Нацбанк

Голова ЄБРР в Україні подасть до суду на Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:09

Голова ЄБРР в Україні подасть до суду на Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Члени наглядової ради Ощадбанку, яких не затвердив на свої посади Національний банк України, подадуть до суду на Нацбанк. Серед позивачів — голова Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер.

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