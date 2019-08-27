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Як повернути кошти за "зелену" картку метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Метрополітен Києва автоматизує оплату проїзду, через що жетони і "зелені" карти виводяться із обігу до 31 жовтня 2019 року.
Дивися повний текст Як повернути кошти за \"зелену\" картку метро
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:44
Так может, и турникеты поуберать, как анахронизм
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