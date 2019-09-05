Як повернути кошти за

Додано: Суб 14 вер, 2019 13:28

_hunter написав: sal написав: Watcher написав: какая светлая голова это придумала? какая светлая голова это придумала?

это не выдумка, а технические возможности/невозможности новой системы смарт это не выдумка, а технические возможности/невозможности новой системы смарт

Про это и речь: что за студенты-второкурсники клепали это поделие? -- в том же Амстере вернуть деньги с карты -- как два пальца. Про это и речь: что за студенты-второкурсники клепали это поделие? -- в том же Амстере вернуть деньги с карты -- как два пальца.

В том же Сингапуре при выходе из метро и карту вернуть как два пальца, засунул в автомат и получил ее залоговую стоимость обратно.Но, курица - не птица, Киев - не Сингапур. 50 грн - стоимость куска пластика, которому реально цена, в базарный день, раз так в 10 меньше. И который не вернуть.8 грн - стоимость проезда.Вот интересно, кто то из этих "просветленных" подумал, как:человеку, у которого в кармане 8 грн ( не дай бог еще и новыми монетами), после запуска этой "замечательной" смарткарты проезда ( которая почему то безвозвратная и в 6,5 раз дороже стоимости самого проезда), можно будет легально проехать в автобусе, трамвае, метро?Я так понимаю никак? Или я не понял всю глубину их мыслей?Интересный подход к решению вопроса с безбилетниками