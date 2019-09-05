RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як повернути кошти за
"зелену" картку метро

Як повернути кошти за "зелену" картку метро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:44

Як повернути кошти за "зелену" картку метро

Пропонуємо до обговорення:
Метрополітен Києва автоматизує оплату проїзду, через що жетони і "зелені" карти виводяться із обігу до 31 жовтня 2019 року.

Дивися повний текст Як повернути кошти за \"зелену\" картку метро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90849
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:44

Так может, и турникеты поуберать, как анахронизм
papazina
 
Повідомлень: 662
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:40

Зеленые карты не выводятся из обращения 31 октября, не надо вводить пассажиров метро в заблуждение! Их просто перестают продавать, но продолжают пополнять на большинстве станций! И продолжаться это будет долго, т.к. еще куча станций где новых турникетов 1-2 и к ним по утрам дикие очереди. Пока все турникеты не поменяют на новые - никто от обслуживания зеленых карт отказываться не собирается!
Это я уже молчу о разводе пассажиров на 50грн за новые карты которые никто никогда возвращать не собирается в принципе, как и срок неиспользования в 1 год, после которого карта аннулируется и поездки сгорают: какая светлая голова это придумала???
Watcher
 
Повідомлень: 2069
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:58

Re: Як повернути кошти за

Во-во - що це за такі "покращення" - коли раптом у тебе згорають невикористані гроші ? А таких буде багато . Навіть невеликі суми невикористані - але авансом і повертати не треба - реальний обман просто ...
Puente
 
Повідомлень: 1819
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:06

Re: может

  Watcher написав:какая светлая голова это придумала?

это не выдумка, а технические возможности/невозможности новой системы смарт
sal
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 25.03.16
Подякував: 666 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:08

  sal написав:
  Watcher написав:какая светлая голова это придумала?

это не выдумка, а технические возможности/невозможности новой системы смарт

Про это и речь: что за студенты-второкурсники клепали это поделие? -- в том же Амстере вернуть деньги с карты -- как два пальца.
_hunter
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:28

  _hunter написав:
  sal написав:
  Watcher написав:какая светлая голова это придумала?

это не выдумка, а технические возможности/невозможности новой системы смарт

Про это и речь: что за студенты-второкурсники клепали это поделие? -- в том же Амстере вернуть деньги с карты -- как два пальца.

В том же Сингапуре при выходе из метро и карту вернуть как два пальца, засунул в автомат и получил ее залоговую стоимость обратно.
Но, курица - не птица, Киев - не Сингапур. 50 грн - стоимость куска пластика, которому реально цена, в базарный день, раз так в 10 меньше. И который не вернуть.
8 грн - стоимость проезда.
Вот интересно, кто то из этих "просветленных" подумал, как:
человеку, у которого в кармане 8 грн ( не дай бог еще и новыми монетами), после запуска этой "замечательной" смарткарты проезда ( которая почему то безвозвратная и в 6,5 раз дороже стоимости самого проезда :shock:), можно будет легально проехать в автобусе, трамвае, метро?
Я так понимаю никак? Или я не понял всю глубину их мыслей?

Интересный подход к решению вопроса с безбилетниками :roll:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6084
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2882 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
R2 » Суб 14 вер, 2019 06:32
5 240
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 12:47
Славик
Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ
R2 » Пон 09 вер, 2019 11:50
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 12:32
shapo
ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро...
R2 » Сер 04 вер, 2019 16:42
4 164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 14:22
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14930)
14.09.2019 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.