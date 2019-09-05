Метрополітен Києва автоматизує оплату проїзду, через що жетони і "зелені" карти виводяться із обігу до 31 жовтня 2019 року.
Дивися повний текст Як повернути кошти за \"зелену\" картку метро.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:44
Як повернути кошти за "зелену" картку метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як повернути кошти за \"зелену\" картку метро.
Додано: Вів 03 вер, 2019 18:40
Зеленые карты не выводятся из обращения 31 октября, не надо вводить пассажиров метро в заблуждение! Их просто перестают продавать, но продолжают пополнять на большинстве станций! И продолжаться это будет долго, т.к. еще куча станций где новых турникетов 1-2 и к ним по утрам дикие очереди. Пока все турникеты не поменяют на новые - никто от обслуживания зеленых карт отказываться не собирается!
Это я уже молчу о разводе пассажиров на 50грн за новые карты которые никто никогда возвращать не собирается в принципе, как и срок неиспользования в 1 год, после которого карта аннулируется и поездки сгорают: какая светлая голова это придумала???
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:58
Re: Як повернути кошти за
Во-во - що це за такі "покращення" - коли раптом у тебе згорають невикористані гроші ? А таких буде багато . Навіть невеликі суми невикористані - але авансом і повертати не треба - реальний обман просто ...
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:06
Re: может
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:08
Додано: Суб 14 вер, 2019 13:28
В том же Сингапуре при выходе из метро и карту вернуть как два пальца, засунул в автомат и получил ее залоговую стоимость обратно.
Но, курица - не птица, Киев - не Сингапур. 50 грн - стоимость куска пластика, которому реально цена, в базарный день, раз так в 10 меньше. И который не вернуть.
8 грн - стоимость проезда.
Вот интересно, кто то из этих "просветленных" подумал, как:
человеку, у которого в кармане 8 грн ( не дай бог еще и новыми монетами), после запуска этой "замечательной" смарткарты проезда ( которая почему то безвозвратная и в 6,5 раз дороже стоимости самого проезда ), можно будет легально проехать в автобусе, трамвае, метро?
Я так понимаю никак? Или я не понял всю глубину их мыслей?
Интересный подход к решению вопроса с безбилетниками
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