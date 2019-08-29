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Дубілет повідомив, коли відбудеться
повна діджиталізація...

Дубілет повідомив, коли відбудеться повна діджиталізація...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51

Дубілет повідомив, коли відбудеться повна діджиталізація...

Пропонуємо до обговорення:
Повна діджіталізація документообігу буде проходити в найближчі 1-2 роки.

Дивися повний текст Дубілет повідомив, коли відбудеться повна діджиталізація документообігу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51

Ага, как я и ожидал. Те бумажки, с которыми сейчас люди между органами бегают, остаются, как были. И бегать нужно будет так же.
moveton
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