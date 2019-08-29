Повна діджіталізація документообігу буде проходити в найближчі 1-2 роки.
Дивися повний текст Дубілет повідомив, коли відбудеться повна діджиталізація документообігу.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51
Дубілет повідомив, коли відбудеться повна діджиталізація...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет повідомив, коли відбудеться повна діджиталізація документообігу.
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:51
Ага, как я и ожидал. Те бумажки, с которыми сейчас люди между органами бегают, остаются, как были. И бегать нужно будет так же.
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