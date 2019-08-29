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Гліб Сегіда: якщо списують кошти
з вашої банківської картки

Гліб Сегіда: якщо списують кошти з вашої банківської картки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 16:05

Гліб Сегіда: якщо списують кошти з вашої банківської картки

Пропонуємо до обговорення:
Після здійснення операції в інтернеті згодом невідомі починають проводити списання коштів з їх банківської картки.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 16:05

А как же дополнительный счет? — это была реально единственная фича, которая меня удерживала до последнего в Укрсоцбанке не смотря на все его приколы. Не мог найти никаких аналогов
Уже второй год обслуживаюсь в Прокредите, в котором такая же фича реализована. Плата в месяц дорогая — 165 грн, но она полностью перекрывается отсутствием комиссий при оплате на реквизиты по Украине и процентами с лежащих денег на втором счёте.
Система до боли тупая, но рабочая — надо снять деньги — перевожу через приложение нужную сумму и снимаю через 3-5 минут в банкомате любого банка. Даже при краже карты — на ней тупо нет денег, кредитного лимита нет, поставлены блокировки на снятие налички в день и объёмов оплаты в день. Всё, даже при утере карты — это просто тупой пластик, снимать с него нечего. Тупо ноль там постоянно. А только деньги появляются — тут же снимаются в банкомате или в торговой сети/интернете делается оплата под ноль. Иногда даже стою у банкомата и делаю все операции по выдаче, чтоб осталось только кнопкой подтвердить. То есть деньги на основном счёте бывают только при зачислении процентов в начале месяца и пару секунд после перечисления. Рекомендую.
И плевать на всех мошенников. Даже зная пин-код, денег в банкомате всё равно не снять, и о второго счёта не перевести.
Но дорого. 165 грн в месяц, если не делать транзакций с карты и/иле не хранить 10-20000 грн, то такое не оправдывает себя
KULANDALE
 
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