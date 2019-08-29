Гліб Сегіда: якщо списують кошти з вашої банківської картки

Додано: Вів 03 вер, 2019 16:05

А как же дополнительный счет? — это была реально единственная фича, которая меня удерживала до последнего в Укрсоцбанке не смотря на все его приколы. Не мог найти никаких аналогов

Уже второй год обслуживаюсь в Прокредите, в котором такая же фича реализована. Плата в месяц дорогая — 165 грн, но она полностью перекрывается отсутствием комиссий при оплате на реквизиты по Украине и процентами с лежащих денег на втором счёте.

Система до боли тупая, но рабочая — надо снять деньги — перевожу через приложение нужную сумму и снимаю через 3-5 минут в банкомате любого банка. Даже при краже карты — на ней тупо нет денег, кредитного лимита нет, поставлены блокировки на снятие налички в день и объёмов оплаты в день. Всё, даже при утере карты — это просто тупой пластик, снимать с него нечего. Тупо ноль там постоянно. А только деньги появляются — тут же снимаются в банкомате или в торговой сети/интернете делается оплата под ноль. Иногда даже стою у банкомата и делаю все операции по выдаче, чтоб осталось только кнопкой подтвердить. То есть деньги на основном счёте бывают только при зачислении процентов в начале месяца и пару секунд после перечисления. Рекомендую.

И плевать на всех мошенников. Даже зная пин-код, денег в банкомате всё равно не снять, и о второго счёта не перевести.

Но дорого. 165 грн в месяц, если не делать транзакций с карты и/иле не хранить 10-20000 грн, то такое не оправдывает себя