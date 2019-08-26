Оксана Маркарова заявила, що Україна може отримати вигоду від уповільнення світової економіки.
Дивися повний текст Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі - Мінфін.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:12
Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі - Мінфін.
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:12
Во времена кризиса как раз аппетит к риску сильно снижается. А Украина, даже со всеми перспективами и реализованными реформами, еще лет 10 (минимум!) не станет страной с низким уровнем риска.
Додано: Сер 04 вер, 2019 06:15
Министру финансов следовало бы знать, что в период кризиса капитал бежит в наиболее надежные гавани. Таковой Украина не является и являться ещё долго не будет.
Теперь уже точно не вернусь
|