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Україна отримає вигоду від
економічної кризи у світі -...

Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:12

Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі -...

Пропонуємо до обговорення:
Оксана Маркарова заявила, що Україна може отримати вигоду від уповільнення світової економіки.

Дивися повний текст Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі - Мінфін.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:12

Во времена кризиса как раз аппетит к риску сильно снижается. А Украина, даже со всеми перспективами и реализованными реформами, еще лет 10 (минимум!) не станет страной с низким уровнем риска.
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Вспомним: август 2008. Юля на ТВ - "криза нас мине"...
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 06:15

для Украины это может быть тоже возможностью. Потому что, когда капитал откуда бежит, то он всегда бежит куда-то. И это не всегда материнские структуры», – заявила Маркарова.


Министру финансов следовало бы знать, что в период кризиса капитал бежит в наиболее надежные гавани. Таковой Украина не является и являться ещё долго не будет.
Теперь уже точно не вернусь
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