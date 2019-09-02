Оксана Маркарова заявила, що Україна може отримати вигоду від уповільнення світової економіки.
Дивися повний текст Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі - Мінфін.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 17:12
Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі - Мінфін.
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:12
Во времена кризиса как раз аппетит к риску сильно снижается. А Украина, даже со всеми перспективами и реализованными реформами, еще лет 10 (минимум!) не станет страной с низким уровнем риска.
Додано: Сер 04 вер, 2019 06:15
Министру финансов следовало бы знать, что в период кризиса капитал бежит в наиболее надежные гавани. Таковой Украина не является и являться ещё долго не будет.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:17
Re: Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі -..
от перлы выдает маркаровна,вэйз мир.где тоя уже такое читал..а клуб четырех коней,любой инвестиционный клерк наберет мудис или фитч Caa2- "Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску."
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:52
Re: від економічної кризи
Юлия Т. говорила: Украина не интегрирована в мировую экономику, поэтому мировой кризис ее не касается. осень 2008
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:20
От на той момент її криза і затронула. Що не скажеш про простих смертних. А що до світової кризи - то в кожній події є щось хороше при вірному підході. Але, нажаль, в нашій країні вірні підходи почали наблюдатися тільки в останні 2 роки, але більшість на словах...
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:51
Re: отримає вигоду на словах
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