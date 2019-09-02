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Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:31
як говорив АзІров "криза мІнЬет папІзже"
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:17
Чё курила?
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sal