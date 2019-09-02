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В Україні планують ліцензувати
американське ядерне...

В Україні планують ліцензувати американське ядерне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:02

В Україні планують ліцензувати американське ядерне...

Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія Енергоатом підписала меморандум про співпрацю з американською компанією-виробником ядерного палива Westinghouse, який передбачає розробку плану з ліцензування американського ядерного палива в Україні.

Дивися повний текст В Україні планують ліцензувати американське ядерне паливо, яке має замінити російське.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:03

Если бы еще договориться что бы топливо из нашего урана делали...оплачивать не всю стоимость а только работу..
Джон
 
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