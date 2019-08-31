Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді планує ухвалити півтисячі законопроектів до кінця поточного року.
Дивися повний текст \"Півтисячі законопроектів до кінця року\": у \"Слузі народу\" озвучили плани щодо роботи Ради.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:04
"Півтисячі законопроектів до кінця року": у "Слузі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Півтисячі законопроектів до кінця року\": у \"Слузі народу\" озвучили плани щодо роботи Ради.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:04
"Спешка нужна при ловле блох" это во первых, во вторых, как пример ограничение скорости до 50 км/ч, ограничение есть, а толку нет. В общем повторюсь количество не всегда переходит в качество. Хоть бы познакомили нас граждан с основными тезисами своих законов, а то (словами одного телевизионного персонажа) чет я очкую
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