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"Півтисячі законопроектів
до кінця року": у "Слузі...

"Півтисячі законопроектів до кінця року": у "Слузі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:04

"Півтисячі законопроектів до кінця року": у "Слузі...

Пропонуємо до обговорення:
Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді планує ухвалити півтисячі законопроектів до кінця поточного року.

Дивися повний текст \"Півтисячі законопроектів до кінця року\": у \"Слузі народу\" озвучили плани щодо роботи Ради.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:04

"Спешка нужна при ловле блох" это во первых, во вторых, как пример ограничение скорости до 50 км/ч, ограничение есть, а толку нет. В общем повторюсь количество не всегда переходит в качество. Хоть бы познакомили нас граждан с основными тезисами своих законов, а то (словами одного телевизионного персонажа) чет я очкую ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:57

Не знаю есть ли хоть один сумасшедший в стране, который ждет, что до конца года примут 500 законов. С какого бодуна этот Арахамия расписывается за всех.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:01

freeze Да принять они могут и 1000 законов, было бы большинство, а вот качество этих законов, тут меня терзают смутные сомнения.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:04

  Igorten написав:freeze Да принять они могут и 1000 законов, было бы большинство, а вот качество этих законов, тут меня терзают смутные сомнения.


Не может быть качественными 500-1000 законов за 4 месяца.
По определению процесса.
Законодательный понос.
freeze
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