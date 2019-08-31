|
|
"Півтисячі законопроектів до кінця року": у "Слузі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:30
Гірше не буде
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:58
vitaliygoodlife
"Гирше не буде" слышу уже 28 лет.
Но все время выходит гирше и гирше
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|99
|
Сер 04 вер, 2019 10:12
2XL
|
|2
|116
|
|
|2
|146
|