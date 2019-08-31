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"Півтисячі законопроектів
до кінця року": у "Слузі...

"Півтисячі законопроектів до кінця року": у "Слузі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:30

Гірше не буде
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:58

vitaliygoodlife
"Гирше не буде" слышу уже 28 лет.
Но все время выходит гирше и гирше
blueiceua
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Повідомлень: 602
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