|
|
Милованов розповів, як Україні готуватися до світової...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:19
Пропонуємо до обговорення:
Україні необхідно вибудувати системні відносини з кредиторами і зробити економічну політику гнучкішою.
Дивися повний текст Милованов розповів, як Україні готуватися до світової економічної кризи
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90675
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:19
бла бла бла
-
sdmitruk
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 11.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|47
|
|
|5
|209
|
|
|6
|277
|
Вів 03 вер, 2019 16:37
sal