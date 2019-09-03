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Милованов розповів, як Україні
готуватися до світової...

Милованов розповів, як Україні готуватися до світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:19

Милованов розповів, як Україні готуватися до світової...

Пропонуємо до обговорення:
Україні необхідно вибудувати системні відносини з кредиторами і зробити економічну політику гнучкішою.

Дивися повний текст Милованов розповів, як Україні готуватися до світової економічної кризи.
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