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lifecell розповів,
коли запустить MobileID

lifecell розповів, коли запустить MobileID
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 23:45

lifecell розповів, коли запустить MobileID

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших мобільних операторів України - компанія lifecell планує на початку наступного року запустити MobileID - електронний підпис за допомогою мобільного телефону.

Дивися повний текст lifecell розповів, коли запустить MobileID.
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