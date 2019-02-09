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Столичний кінотеатр "Братислава"
відремонтують за 100...

Столичний кінотеатр "Братислава" відремонтують за 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:07

Столичний кінотеатр "Братислава" відремонтують за 100...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Києва оголосили тендер на капітальний ремонт кінотеатру "Братислава" очікуваною вартістю 97,98 мільйона гривень.

Дивися повний текст Столичний кінотеатр \"Братислава\" відремонтують за 100 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:07

Продайте его и заработайте на этом деньги, а не выделяете каждый год на "ремонты".
yvlad
 
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