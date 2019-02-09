Влада Києва оголосили тендер на капітальний ремонт кінотеатру "Братислава" очікуваною вартістю 97,98 мільйона гривень.
Дивися повний текст Столичний кінотеатр \"Братислава\" відремонтують за 100 мільйонів.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 07:07
Столичний кінотеатр "Братислава" відремонтують за 100...
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Дивися повний текст Столичний кінотеатр \"Братислава\" відремонтують за 100 мільйонів.
Додано: Сер 04 вер, 2019 07:07
Продайте его и заработайте на этом деньги, а не выделяете каждый год на "ремонты".
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