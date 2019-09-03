Щоб досягти таких темпів зростання, необхідно, щоб інвестиції становили 25-30% від ВВП.
Дивися повний текст Зростанню економіки на 40% в Україні завадить відсутність інвестицій, борги і криза - економіст.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:08
Зростанню економіки на 40% в Україні завадить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростанню економіки на 40% в Україні завадить відсутність інвестицій, борги і криза - економіст.
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:08
"ввиду нехватки инвестиций, невыгодных условий реструктуризации долга и возможного мирового финансового кризиса." - в топку такого эксперда.
|