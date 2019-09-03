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Зростанню економіки на
40% в Україні завадить...

Зростанню економіки на 40% в Україні завадить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:08

Зростанню економіки на 40% в Україні завадить...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб досягти таких темпів зростання, необхідно, щоб інвестиції становили 25-30% від ВВП.

Дивися повний текст Зростанню економіки на 40% в Україні завадить відсутність інвестицій, борги і криза - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:08

"ввиду нехватки инвестиций, невыгодных условий реструктуризации долга и возможного мирового финансового кризиса." - в топку такого эксперда.
Rainbow
 
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