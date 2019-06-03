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Найпопулярніші способи купівлі квитка на Kyiv Boryspil...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:18
Пропонуємо до обговорення:
За червень-липень 2019 року 188 тис. пасажирів скористалися Kyiv Boryspil Express.
Дивися повний текст Найпопулярніші способи купівлі квитка на Kyiv Boryspil Express
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Додано: Сер 04 вер, 2019 08:18
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