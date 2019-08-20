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Вчені створили «робота-змію»
для подолання наслідків...

Вчені створили «робота-змію» для подолання наслідків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:40

Вчені створили «робота-змію» для подолання наслідків...

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалісти Массачусетського технологічного інституту в США створили «робота-змію» розміром менше міліметра, аби запобігати смерті через аневризму та інсульт.

Дивися повний текст Вчені створили «робота-змію» для подолання наслідків інсульту.
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