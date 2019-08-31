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Volkswagen випустить електричні
рестмоди Beetle "Жук"

Volkswagen випустить електричні рестмоди Beetle "Жук"
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:47

Volkswagen випустить електричні рестмоди Beetle "Жук"

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen планує налагодити виробництво електрокарів на базі старих машин моделі Beetle "Жук".

Дивися повний текст Volkswagen випустить електричні рестмоди Beetle \"Жук\".
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