|
|
Volkswagen випустить електричні рестмоди Beetle "Жук"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:47
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen планує налагодити виробництво електрокарів на базі старих машин моделі Beetle "Жук".
Дивися повний текст Volkswagen випустить електричні рестмоди Beetle \"Жук\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90686
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:47
скоро
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3406
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор