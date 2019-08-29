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Вперше в історії у світі
впали обсяги продажів...

Вперше в історії у світі впали обсяги продажів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:49

Вперше в історії у світі впали обсяги продажів...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками липня 2019 року обсяги продажів електромобілів у світі впали на 14%. Це сталося вперше в історії.

Дивися повний текст Вперше в історії у світі впали обсяги продажів електромобілів - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:49

наездились..
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