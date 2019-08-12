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«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»
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Додано: Сер 04 вер, 2019 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова не змогла придбати вугільну продукцію за ринковою ціною, встановленою за формулою «Роттердам+», адже не отримала пропозицій.
Дивися повний текст «ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»
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R2
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Додано: Сер 04 вер, 2019 08:53
пролет
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:12
Не саботаж. Нужен Ротердам ++
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:13
Теперь придется покупать дешевле?!
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Rainbow
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:20
в последний момент купят в рф. Для этого клоуны и пришли к власти
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nicksol
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:21
Rainbow написав:
Теперь придется покупать дешевле?!
Другого выхода нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:28
nicksol написав:
Для этого клоуны и пришли к власти
Не клоуны - а народ! который выбрал "клоунов".
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sal
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:43
С учетом того, что сейчас на украинских ТЭЦ ощутимая нехватка угля, похоже что кто-то активно пытается поднять закупочные цены на уголь.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:50
nicksol написав:
в последний момент купят в рф. Для этого клоуны и пришли к власти
Увы, вся проблема в том, что РФ поставляет энергоносители на Украину только по лицензии, а лицензии на поставку угля ПОКА НЕ ВЫДАЕТ.
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Волгарь
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:02
В Германии например, все тепловые электростанции переводят на ГАЗ, АЭС закрывают.
А у нас только Ахметов, Уголь и Роттердам.
Когда это все закончиться?!
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blueiceua
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