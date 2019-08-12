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«ДТЕК» не зміг купити вугілля
за ціною «Роттердам+»

«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:53

«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова не змогла придбати вугільну продукцію за ринковою ціною, встановленою за формулою «Роттердам+», адже не отримала пропозицій.

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R2
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пролет
sal
 
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Не саботаж. Нужен Ротердам ++
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:13

Теперь придется покупать дешевле?!
Rainbow
 
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в последний момент купят в рф. Для этого клоуны и пришли к власти
nicksol
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:21

  Rainbow написав:Теперь придется покупать дешевле?!

Другого выхода нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:28

Re: то таке

  nicksol написав:Для этого клоуны и пришли к власти

Не клоуны - а народ! который выбрал "клоунов".
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:43

С учетом того, что сейчас на украинских ТЭЦ ощутимая нехватка угля, похоже что кто-то активно пытается поднять закупочные цены на уголь.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:50

  nicksol написав:в последний момент купят в рф. Для этого клоуны и пришли к власти

Увы, вся проблема в том, что РФ поставляет энергоносители на Украину только по лицензии, а лицензии на поставку угля ПОКА НЕ ВЫДАЕТ.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:02

В Германии например, все тепловые электростанции переводят на ГАЗ, АЭС закрывают.
А у нас только Ахметов, Уголь и Роттердам.
Когда это все закончиться?!
blueiceua
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