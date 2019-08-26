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«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:24
Уголь есть его просто не хотят покупать по честной цене (от 1200 грн за тонну, а хотят по 700 грн.) Из-за этого шахты частично стоят и ничего не добывают. Так как у Рината маржи нету - примерно 500 грн. с тонны. А Зимой предложат Российский с шантажом, взятками и откатами - тогда маржа будет больше 1000 грн. с тонны.
Ринат использует бандитские методы влияния на правительство. Надеюсь СБУ его возьмёт за это раньше времени.
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anton_gms
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:25
RomanTik написав: sal написав:
А должны ли встать на место новые?
если Украина не хочет покупать еще и электроэнергию за границей, то именно должны. т.к. "зеленки" заместить АЭС не хватит, да и цена у неё - невесёлая.
Видимо придется. В конце 80-х УССР производила 300 млрд. Квт-ч эл. энергии, сейчас 155, из которых 55% всей генерации - АЭС. Причем все они построены минимум 30 лет назад. Бесконечно срок эксплуатации (40-45 лет) продлевать невозможно - блоки нужно выводить, отходы захоранивать. Все вместе это потребует до 100 млрд. долларов. Таких денег у страны нет и не будет - придется покупать эл. энергию.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:30
anton_gms написав:
Уголь есть его просто не хотят покупать по честной цене (от 1200 грн за тонну, а хотят по 700 грн.) Из-за этого шахты частично стоят и ничего не добывают. Так как у Рината маржи нету - примерно 500 грн. с тонны. А Зимой предложат Российский с шантажом, взятками и откатами - тогда маржа будет больше 1000 грн. с тонны.
Ринат использует бандитские методы влияния на правительство. Надеюсь СБУ его возьмёт за это раньше времени.
Украина покупала уголь в РФ по 120 долларов за тонну, и в США почти 200+ (плюс таможенная очистка, в которой НДС 20%). И покупала много. Скорее наоборот, тепловая генерация работает в чистый минус - на 3 000 квт-ч идет одна тонна угля, которая в топке какой-нибудь Трипольской ТЭС обходится 180 долларов только по топливу. Т.е. полная цена Квт-ч, генерируемого ТЭС - минимум 2,5 гривны.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:35
Дурных нема - а ну как копнут, откуда на самом деле уголек
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antey1969
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:38
Так газ закінчиться років через 50-60 - не в курсі ?
Нафта - теж . Це при нинішніх нормах споживання . "Зелена" енергетика працює частково і далеко не скрізь . Та ще по ціні у нас - взагалі ... Реальних альтернатив атомній та вугіллю поки немає . Зроблять якийсь "термояд" чи щось низькотемпературне - тоді інша справа . Поки не видно .
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:27
Puente написав:
Так газ закінчиться років через 50-60 - не в курсі ?
Нафта - теж . Це при нинішніх нормах споживання . "Зелена" енергетика працює частково і далеко не скрізь . Та ще по ціні у нас - взагалі ... Реальних альтернатив атомній
та вугіллю поки немає . Зроблять якийсь "термояд" чи щось низькотемпературне - тоді інша справа . Поки не видно .
Видимо, именно из-за отсутствия альтернативы АЭС, немецкая экономика планирует закрыть их все и перейти, в основном, на газ.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:08
Так Украинская энергетическая биржа - это просто неликвид. Там для такого гигантского покупателя просто нет продавца.
Если Ахмет хочет доказать, что формула не завышала цену, пусть раскроет себестоимость добычи на своих шахтах. А Минэнерго - даст по государственным.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:11
Волгарь
немцами принято решение после Фукусимы - безопасность дороже
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PV
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:35
anton_gms написав:
Полная национализация ДТЕКА с шахтами ....
Готовиться большой энергетический шантаж всех нас зимой.
Шантаж? Не заметили, как последние 5 лет давили на горло каждому?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:53
PV написав:
немцами принято решение после Фукусимы - безопасность
Когда было последнее цунами в Германии?
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sal
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