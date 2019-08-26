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«ДТЕК» не зміг купити вугілля
за ціною «Роттердам+»

«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:24

Уголь есть его просто не хотят покупать по честной цене (от 1200 грн за тонну, а хотят по 700 грн.) Из-за этого шахты частично стоят и ничего не добывают. Так как у Рината маржи нету - примерно 500 грн. с тонны. А Зимой предложат Российский с шантажом, взятками и откатами - тогда маржа будет больше 1000 грн. с тонны.
Ринат использует бандитские методы влияния на правительство. Надеюсь СБУ его возьмёт за это раньше времени.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:25

  RomanTik написав:
  sal написав:А должны ли встать на место новые?

если Украина не хочет покупать еще и электроэнергию за границей, то именно должны. т.к. "зеленки" заместить АЭС не хватит, да и цена у неё - невесёлая.

Видимо придется. В конце 80-х УССР производила 300 млрд. Квт-ч эл. энергии, сейчас 155, из которых 55% всей генерации - АЭС. Причем все они построены минимум 30 лет назад. Бесконечно срок эксплуатации (40-45 лет) продлевать невозможно - блоки нужно выводить, отходы захоранивать. Все вместе это потребует до 100 млрд. долларов. Таких денег у страны нет и не будет - придется покупать эл. энергию.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:30

  anton_gms написав:Уголь есть его просто не хотят покупать по честной цене (от 1200 грн за тонну, а хотят по 700 грн.) Из-за этого шахты частично стоят и ничего не добывают. Так как у Рината маржи нету - примерно 500 грн. с тонны. А Зимой предложат Российский с шантажом, взятками и откатами - тогда маржа будет больше 1000 грн. с тонны.
Ринат использует бандитские методы влияния на правительство. Надеюсь СБУ его возьмёт за это раньше времени.

Украина покупала уголь в РФ по 120 долларов за тонну, и в США почти 200+ (плюс таможенная очистка, в которой НДС 20%). И покупала много. Скорее наоборот, тепловая генерация работает в чистый минус - на 3 000 квт-ч идет одна тонна угля, которая в топке какой-нибудь Трипольской ТЭС обходится 180 долларов только по топливу. Т.е. полная цена Квт-ч, генерируемого ТЭС - минимум 2,5 гривны.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:35

Дурных нема - а ну как копнут, откуда на самом деле уголек
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:38

Re: «ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»

Так газ закінчиться років через 50-60 - не в курсі ?
Нафта - теж . Це при нинішніх нормах споживання . "Зелена" енергетика працює частково і далеко не скрізь . Та ще по ціні у нас - взагалі ... Реальних альтернатив атомній та вугіллю поки немає . Зроблять якийсь "термояд" чи щось низькотемпературне - тоді інша справа . Поки не видно .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:27

  Puente написав:Так газ закінчиться років через 50-60 - не в курсі ?
Нафта - теж . Це при нинішніх нормах споживання . "Зелена" енергетика працює частково і далеко не скрізь . Та ще по ціні у нас - взагалі ... Реальних альтернатив атомній та вугіллю поки немає . Зроблять якийсь "термояд" чи щось низькотемпературне - тоді інша справа . Поки не видно .

Видимо, именно из-за отсутствия альтернативы АЭС, немецкая экономика планирует закрыть их все и перейти, в основном, на газ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:08

Так Украинская энергетическая биржа - это просто неликвид. Там для такого гигантского покупателя просто нет продавца.

Если Ахмет хочет доказать, что формула не завышала цену, пусть раскроет себестоимость добычи на своих шахтах. А Минэнерго - даст по государственным.
3-е_сентября
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:11

Волгарь
немцами принято решение после Фукусимы - безопасность дороже
PV
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:35

  anton_gms написав:Полная национализация ДТЕКА с шахтами ....
Готовиться большой энергетический шантаж всех нас зимой.

Шантаж? Не заметили, как последние 5 лет давили на горло каждому?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:53

Re: Германия

  PV написав:немцами принято решение после Фукусимы - безопасность

Когда было последнее цунами в Германии?
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