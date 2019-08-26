А Фукусима эта, она в Германии стоит,правда ? И в 30-ти километровой зоне вокруг ЧАЭС жизнь идёт полным ходом, да?
PS: шарик маленький, не все это пока понимают. до некоторых дошло раньше.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:51
Re: «ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»
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