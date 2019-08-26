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«ДТЕК» не зміг купити вугілля
за ціною «Роттердам+»

«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:51

Re: «ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»

  sal написав:Когда было последнее цунами в Германии?

А Фукусима эта, она в Германии стоит,правда ? :) И в 30-ти километровой зоне вокруг ЧАЭС жизнь идёт полным ходом, да?
PS: шарик маленький, не все это пока понимают. до некоторых дошло раньше.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 05:08

Re: «ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+»

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было бы смешно ... если бы не было так грустно ...
pavilion_dv
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