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Україна технічно готова до
торгівлі електроенергією з ЄС...

Україна технічно готова до торгівлі електроенергією з ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:54

Україна технічно готова до торгівлі електроенергією з ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Енергосистема України готова до інтеграції з енергосистемою ЄС. Наразі держава технічно готова до торгівлі електроенергією з країнами Євросоюзу.

Дивися повний текст Україна технічно готова до торгівлі електроенергією з ЄС — Оператор ринку.
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