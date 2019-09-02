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Україна технічно готова до торгівлі електроенергією з ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:54
Пропонуємо до обговорення:
Енергосистема України готова до інтеграції з енергосистемою ЄС. Наразі держава технічно готова до торгівлі електроенергією з країнами Євросоюзу.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 08:54
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