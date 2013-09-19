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Через невиконання плану з
видобутку газу бюджет може...

Через невиконання плану з видобутку газу бюджет може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:55

Через невиконання плану з видобутку газу бюджет може...

Пропонуємо до обговорення:
Через зрив плану із нарощення видобутку українського газу у 2019 році бюджет може недоотримати 5-8 мільярдів гривень доходів.

Дивися повний текст Через невиконання плану з видобутку газу бюджет може недоотримати до 8 млрд грн - голова податкової.
R2
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нереальные планы
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Нужно выписать премии мамам Коболева и Витренко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:29

Re: невиконання плану

  Вкладчик1234 написав:выписать премии мамам Коболева и Витренко

+ компенсация за цунами
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