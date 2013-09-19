Через зрив плану із нарощення видобутку українського газу у 2019 році бюджет може недоотримати 5-8 мільярдів гривень доходів.
Дивися повний текст Через невиконання плану з видобутку газу бюджет може недоотримати до 8 млрд грн - голова податкової.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 08:55
Через невиконання плану з видобутку газу бюджет може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через невиконання плану з видобутку газу бюджет може недоотримати до 8 млрд грн - голова податкової.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:25
Нужно выписать премии мамам Коболева и Витренко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:29
Re: невиконання плану
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