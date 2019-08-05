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Мінфін продав облігацій
внутрішньої держпозики на 1,9...

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1,9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:29

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1,9...

Пропонуємо до обговорення:
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,9 мільярда гривень.

Дивися повний текст Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1,9 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:29

Это все больше и больше напоминает финансовую пирамиду.
ssnet
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