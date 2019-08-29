RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американські б/в авто завойовують
ринок. За що українці...

Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10

Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...

Пропонуємо до обговорення:
Вторинний автомобільний ринок України в 4 рази перевищує обсяги купівлі нових автомобілів. Основним джерелом вживаних авто третій рік поспіль є американські страхові аукціони. Чому українці так активно скуповують авто зі Сполучених Штатів?

Дивися повний текст Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці полюбили авто з США?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90686
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10

А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які нові авто найбільше шукають в Україні
R2 » Нед 01 вер, 2019 22:46
2 279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 15:06
Rainbow
У яких країнах українці отримують пенсії
R2 » Чет 29 сер, 2019 14:48
6 601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 09:19
tsarikovdima
Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів
R2 » Суб 31 сер, 2019 15:28
7 277
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 17:22
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16344)
04.09.2019 11:08
Былеты (1)
04.09.2019 10:56
Рынок ОВГЗ (1061)
04.09.2019 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.