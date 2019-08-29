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Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Вторинний автомобільний ринок України в 4 рази перевищує обсяги купівлі нових автомобілів. Основним джерелом вживаних авто третій рік поспіль є американські страхові аукціони. Чому українці так активно скуповують авто зі Сполучених Штатів?
Дивися повний текст Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці полюбили авто з США?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
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