|
|
|
Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Вторинний автомобільний ринок України в 4 рази перевищує обсяги купівлі нових автомобілів. Основним джерелом вживаних авто третій рік поспіль є американські страхові аукціони. Чому українці так активно скуповують авто зі Сполучених Штатів?
Дивися повний текст Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці полюбили авто з США?
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90693
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:04
Captain Obvious написав:
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Ого, ничего себе, цвет поворотника другой!
Для тех, кто нашёл 10к на авто, найдутся и 500$ на замену оптики.
-
DoooM
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:11
DoooM написав: Captain Obvious написав:
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Ого, ничего себе, цвет поворотника другой!
Для тех, кто нашёл 10к на авто, найдутся и 500$ на замену оптики.
Те нищеброды, что битки, утопленников, и просто вслепую всякий хлам покупают на чужих рынках, считают каждую копейку.
Будут они оптику мерять, ага.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:19
Captain Obvious написав:
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Давно уже могут, и сертификацию проходят с этими поворотниками.
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7896
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2049 раз.
- Подякували: 3065 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:03
Наблюдаю странную тенденцию. Объем авто со Штатов растет, а вместе с ним и стоимость услуг по доставке (хотя должна была падать). Таможенный брокер - 500 баксов, меньше не подходи. Сама логистика - 2000 в среднем, хотя несколько лет назад была 1300-1500
-
3-е_сентября
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 03.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|624
|
|
|2
|279
|
|
|7
|277
|
Нед 01 вер, 2019 17:22
EKO
|