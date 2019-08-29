RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американські б/в авто завойовують
ринок. За що українці...

Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10

Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...

Пропонуємо до обговорення:
Вторинний автомобільний ринок України в 4 рази перевищує обсяги купівлі нових автомобілів. Основним джерелом вживаних авто третій рік поспіль є американські страхові аукціони. Чому українці так активно скуповують авто зі Сполучених Штатів?

Дивися повний текст Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці полюбили авто з США?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90702
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10

А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:04

  Captain Obvious написав:А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?

Ого, ничего себе, цвет поворотника другой!
Для тех, кто нашёл 10к на авто, найдутся и 500$ на замену оптики.
DoooM
 
Повідомлень: 42
З нами з: 11.01.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:11

  DoooM написав:
  Captain Obvious написав:А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?

Ого, ничего себе, цвет поворотника другой!
Для тех, кто нашёл 10к на авто, найдутся и 500$ на замену оптики.



Те нищеброды, что битки, утопленников, и просто вслепую всякий хлам покупают на чужих рынках, считают каждую копейку.
Будут они оптику мерять, ага.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:19

  Captain Obvious написав:А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?

Давно уже могут, и сертификацию проходят с этими поворотниками.
komp
1
 
Повідомлень: 7897
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2049 раз.
Подякували: 3065 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:03

Наблюдаю странную тенденцию. Объем авто со Штатов растет, а вместе с ним и стоимость услуг по доставке (хотя должна была падать). Таможенный брокер - 500 баксов, меньше не подходи. Сама логистика - 2000 в среднем, хотя несколько лет назад была 1300-1500
3-е_сентября
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 03.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:18

Re: Американські б/в авто

А мили на спидометре? или нет
sal
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 25.03.16
Подякував: 660 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:11

  sal написав:А мили на спидометре? или нет

Все спидометры давно цифровые.
_hunter
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:57

  _hunter написав:
  sal написав:А мили на спидометре? или нет

Все спидометры давно цифровые.

Далеко не все и не давно. Ну мили ну и что, расход в галлонах на милю показывает и что тут такого?
komp
1
 
Повідомлень: 7897
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2049 раз.
Подякували: 3065 раз.
 
Профіль
1
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У яких країнах українці отримують пенсії
R2 » Чет 29 сер, 2019 14:48
7 629
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 11:22
blueiceua
Які нові авто найбільше шукають в Україні
R2 » Нед 01 вер, 2019 22:46
2 280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 15:06
Rainbow
Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів
R2 » Суб 31 сер, 2019 15:28
7 277
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 17:22
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75503)
04.09.2019 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.