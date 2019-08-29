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Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Вторинний автомобільний ринок України в 4 рази перевищує обсяги купівлі нових автомобілів. Основним джерелом вживаних авто третій рік поспіль є американські страхові аукціони. Чому українці так активно скуповують авто зі Сполучених Штатів?
Дивися повний текст Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці полюбили авто з США?
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R2
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:10
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
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Captain Obvious
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:04
Captain Obvious написав:
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Ого, ничего себе, цвет поворотника другой!
Для тех, кто нашёл 10к на авто, найдутся и 500$ на замену оптики.
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DoooM
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:11
DoooM написав: Captain Obvious написав:
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Ого, ничего себе, цвет поворотника другой!
Для тех, кто нашёл 10к на авто, найдутся и 500$ на замену оптики.
Те нищеброды, что битки, утопленников, и просто вслепую всякий хлам покупают на чужих рынках, считают каждую копейку.
Будут они оптику мерять, ага.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:19
Captain Obvious написав:
А ничо что американские автомобили в принципе не могут эксплуатироваться в нашей стране, из-за другого цвета поворотника?
Давно уже могут, и сертификацию проходят с этими поворотниками.
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komp
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:03
Наблюдаю странную тенденцию. Объем авто со Штатов растет, а вместе с ним и стоимость услуг по доставке (хотя должна была падать). Таможенный брокер - 500 баксов, меньше не подходи. Сама логистика - 2000 в среднем, хотя несколько лет назад была 1300-1500
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3-е_сентября
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:18
А мили на спидометре? или нет
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sal
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:11
sal написав:
А мили на спидометре? или нет
Все спидометры давно цифровые.
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_hunter
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:57
_hunter написав: sal написав:
А мили на спидометре? или нет
Все спидометры давно цифровые.
Далеко не все и не давно. Ну мили ну и что, расход в галлонах на милю показывает и что тут такого?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 21:27
почти у всех дублируется км/ч
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ASF
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