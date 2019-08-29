RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американські б/в авто завойовують
ринок. За що українці...

Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:21

світлова сигналізація не інформативна, а фари сліплять
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:28

  komp написав:
  _hunter написав:
  sal написав:А мили на спидометре? или нет

Все спидометры давно цифровые.

Далеко не все и не давно. Ну мили ну и что, расход в галлонах на милю показывает и что тут такого?


Явно видно тих хто поняття про автомобілі немає. Авто з Америки краща якість матеріалів,переключаєш на км і більший монітор. Гірші тільки БМВ і Пасати з того що говорять перегонщики.
Ethereum
 
Повідомлень: 712
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:34

  komp написав:
  _hunter написав:
  sal написав:А мили на спидометре? или нет

Все спидометры давно цифровые.

Далеко не все и не давно. Ну мили ну и что, расход в галлонах на милю показывает и что тут такого?

Ой как интересно. А примеры можно?
_hunter
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У яких країнах українці отримують пенсії
R2 » Чет 29 сер, 2019 14:48
7 634
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 11:22
blueiceua
Які нові авто найбільше шукають в Україні
R2 » Нед 01 вер, 2019 22:46
2 282
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 15:06
Rainbow
Бренд OPPO входить на український ринок смартфонів
R2 » Суб 31 сер, 2019 15:28
7 280
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 17:22
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.