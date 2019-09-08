|
|
|
Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:21
світлова сигналізація не інформативна, а фари сліплять
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:28
komp написав: _hunter написав: sal написав:
А мили на спидометре? или нет
Все спидометры давно цифровые.
Далеко не все и не давно. Ну мили ну и что, расход в галлонах на милю показывает и что тут такого?
Явно видно тих хто поняття про автомобілі немає. Авто з Америки краща якість матеріалів,переключаєш на км і більший монітор. Гірші тільки БМВ і Пасати з того що говорять перегонщики.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:34
komp написав: _hunter написав: sal написав:
А мили на спидометре? или нет
Все спидометры давно цифровые.
Далеко не все и не давно. Ну мили ну и что, расход в галлонах на милю показывает и что тут такого?
Ой как интересно. А примеры можно?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:37
За морем телушка полушка, да рубль перевоз. Доставка с аукциона в порт США(300-600$), потом контейнером до Одессы (900-1000$).
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:11
_hunter написав: komp написав: _hunter написав:
Все спидометры давно цифровые.
Далеко не все и не давно. Ну мили ну и что, расход в галлонах на милю показывает и что тут такого?
Ой как интересно. А примеры можно?
Как и ожидалось -- нет примеров...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|281
|
|
|3
|343
|
|
|0
|53
|
Нед 08 вер, 2019 14:51
R2
|