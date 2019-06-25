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РФ узгодить з Україною і
ЄС дату газових переговорів

РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:20

РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

Пропонуємо до обговорення:
Представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Дивися повний текст РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:20

теперь главное чтобы политика не встала на пути экономики (как это у нас было последние 5 лет).
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:50

Re: РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

  RomanTik написав:теперь главное чтобы политика не встала на пути экономики (как это у нас было последние 5 лет).

Не в нас, а в них, бо для "перестати стріляти" особливого розуму не треба, він потрібен для того, щоб виторгувати собі кращі умови, а не все злити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:57

  lapay написав:
  RomanTik написав:теперь главное чтобы политика не встала на пути экономики (как это у нас было последние 5 лет).

Не в нас, а в них, бо для "перестати стріляти" особливого розуму не треба, він потрібен для того, щоб виторгувати собі кращі умови, а не все злити.

Страно, думал, что Кобелев и К первыми пойдут на выход при формировании нового кабинета. Оказывается, нет, продолжают гнуть свою порочную линию, благодаря которой с высокой долей вероятности страна с 1/1/20-го останется без транзита, и, очень возможно, без газа.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:05

Re: РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

  Волгарь написав:Оказывается, нет, продолжают гнуть свою порочную линию, благодаря которой с высокой долей вероятности страна с 1/1/20-го останется без транзита, и, очень возможно, без газа.

Обламають вони Мішу, ой, обламають. :)
Газу, в Європу, постачають більше, ніж споживають. США намагаються видавити РФ з цього ринку, ціни падають, а Газпром не хоче скорочувати поставки. Тому ніяких газових воєн не буде, як в 2009, бо США з радістю займуть цю нішу.
Дружня порада - терміново продавайте свої акції Газмяса, поки не пізно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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