Представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.
Дивися повний текст РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:20
РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів.
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:20
теперь главное чтобы политика не встала на пути экономики (как это у нас было последние 5 лет).
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:50
Re: РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
Не в нас, а в них, бо для "перестати стріляти" особливого розуму не треба, він потрібен для того, щоб виторгувати собі кращі умови, а не все злити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:57
Страно, думал, что Кобелев и К первыми пойдут на выход при формировании нового кабинета. Оказывается, нет, продолжают гнуть свою порочную линию, благодаря которой с высокой долей вероятности страна с 1/1/20-го останется без транзита, и, очень возможно, без газа.
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:05
Re: РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
Обламають вони Мішу, ой, обламають.
Газу, в Європу, постачають більше, ніж споживають. США намагаються видавити РФ з цього ринку, ціни падають, а Газпром не хоче скорочувати поставки. Тому ніяких газових воєн не буде, як в 2009, бо США з радістю займуть цю нішу.
Дружня порада - терміново продавайте свої акції Газмяса, поки не пізно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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