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РФ узгодить з Україною і
ЄС дату газових переговорів

РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:20

РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

Пропонуємо до обговорення:
Представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Дивися повний текст РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:20

теперь главное чтобы политика не встала на пути экономики (как это у нас было последние 5 лет).
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:50

Re: РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

  RomanTik написав:теперь главное чтобы политика не встала на пути экономики (как это у нас было последние 5 лет).

Не в нас, а в них, бо для "перестати стріляти" особливого розуму не треба, він потрібен для того, щоб виторгувати собі кращі умови, а не все злити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:57

  lapay написав:
  RomanTik написав:теперь главное чтобы политика не встала на пути экономики (как это у нас было последние 5 лет).

Не в нас, а в них, бо для "перестати стріляти" особливого розуму не треба, він потрібен для того, щоб виторгувати собі кращі умови, а не все злити.

Страно, думал, что Кобелев и К первыми пойдут на выход при формировании нового кабинета. Оказывается, нет, продолжают гнуть свою порочную линию, благодаря которой с высокой долей вероятности страна с 1/1/20-го останется без транзита, и, очень возможно, без газа.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:05

Re: РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

  Волгарь написав:Оказывается, нет, продолжают гнуть свою порочную линию, благодаря которой с высокой долей вероятности страна с 1/1/20-го останется без транзита, и, очень возможно, без газа.

Обламають вони Мішу, ой, обламають. :)
Газу, в Європу, постачають більше, ніж споживають. США намагаються видавити РФ з цього ринку, ціни падають, а Газпром не хоче скорочувати поставки. Тому ніяких газових воєн не буде, як в 2009, бо США з радістю займуть цю нішу.
Дружня порада - терміново продавайте свої акції Газмяса, поки не пізно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:35

  lapay написав:
  Волгарь написав:Оказывается, нет, продолжают гнуть свою порочную линию, благодаря которой с высокой долей вероятности страна с 1/1/20-го останется без транзита, и, очень возможно, без газа.

Обламають вони Мішу, ой, обламають. :)
Газу, в Європу, постачають більше, ніж споживають. США намагаються видавити РФ з цього ринку, ціни падають, а Газпром не хоче скорочувати поставки. Тому ніяких газових воєн не буде, як в 2009, бо США з радістю займуть цю нішу.
Дружня порада - терміново продавайте свої акції Газмяса, поки не пізно. :)

Газа в Европе много, но цены для Польши я уже приводил. Единственный способ Украине в 20-22-ом физически получать газ из Европы - это с Балтийского побережья Польши. Цены мы подробно разбирали позавчера. Впрочем, незачем гадать - до первых поставок, видимо, осталось менее 4-х месяцев.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:02

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  Волгарь написав:Оказывается, нет, продолжают гнуть свою порочную линию, благодаря которой с высокой долей вероятности страна с 1/1/20-го останется без транзита, и, очень возможно, без газа.

Обламають вони Мішу, ой, обламають. :)
Газу, в Європу, постачають більше, ніж споживають. США намагаються видавити РФ з цього ринку, ціни падають, а Газпром не хоче скорочувати поставки. Тому ніяких газових воєн не буде, як в 2009, бо США з радістю займуть цю нішу.
Дружня порада - терміново продавайте свої акції Газмяса, поки не пізно. :)

Газа в Европе много, но цены для Польши я уже приводил. Единственный способ Украине в 20-22-ом физически получать газ из Европы - это с Балтийского побережья Польши. Цены мы подробно разбирали позавчера. Впрочем, незачем гадать - до первых поставок, видимо, осталось менее 4-х месяцев.

Какая альтернатива украинскому транзиту есть у Газпрома с января 2020? Откуда это надувание щек, неясно. Пока выглядит так, что это Газпрому нужно уговорить Украину на транзит и ни в коем случае не потерять его.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:20

Варианта три: транзит с договором, отсутствие договора и транзита, транзит без договора. Я за третий вариант.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:22

Какая альтернатива украинскому транзиту есть у Газпрома с января 2020? Откуда это надувание щек, неясно. Пока выглядит так, что это Газпрому нужно уговорить Украину на транзит и ни в коем случае не потерять его.

Никакой. Но трубы СП-2 уже уложены на протяжении 1900 км из 2440. И даже при отказе Дании его точно закончат к маю 2020-го (в самом худшем варианте). 4 месяца 20-го года Европа вполне может прожить без газа из ГТС (СПГ и повышенные запасы 19-го). Что будет с украинской экономикой (и энергетикой) через 4 месяца, если временное транзитное соглашение не будет подписано, вопрос. СКОРО УВИДИМ, особенно с учетом того, что страна в день накапливает на складах 40 тыс. т угля, а тратит 80, его сейчас вдвое меньше, чем год назад, и импорт из РФ практически прекращен
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:30

  Волгарь написав:
Какая альтернатива украинскому транзиту есть у Газпрома с января 2020? Откуда это надувание щек, неясно. Пока выглядит так, что это Газпрому нужно уговорить Украину на транзит и ни в коем случае не потерять его.

Никакой.

Оце правильна відповідь, і не треба її псувати ще чимось.
Якби Газпром був єдиним постачальником в ЄС, то ще можна було б побузити, як це він робив раніше в Прибалтиці. Зараз далеко не ті часи, і від бажання Газпрому мало що залежить. Він не єдиний, а один з багатьох.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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