РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

Волгарь написав:

Какая альтернатива украинскому транзиту есть у Газпрома с января 2020? Откуда это надувание щек, неясно. Пока выглядит так, что это Газпрому нужно уговорить Украину на транзит и ни в коем случае не потерять его.

Никакой. Но трубы СП-2 уже уложены на протяжении 1900 км из 2440. И даже при отказе Дании его точно закончат к маю 2020-го (в самом худшем варианте). 4 месяца 20-го года Европа вполне может прожить без газа из ГТС (СПГ и повышенные запасы 19-го). Что будет с украинской экономикой (и энергетикой) через 4 месяца, если временное транзитное соглашение не будет подписано, вопрос. СКОРО УВИДИМ, особенно с учетом того, что страна в день накапливает на складах 40 тыс. т угля, а тратит 80, его сейчас вдвое меньше, чем год назад, и импорт из РФ практически прекращен