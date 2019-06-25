РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
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Какая альтернатива украинскому транзиту есть у Газпрома с января 2020? Откуда это надувание щек, неясно. Пока выглядит так, что это Газпрому нужно уговорить Украину на транзит и ни в коем случае не потерять его.
Никакой.
Оце правильна відповідь, і не треба її псувати ще чимось. Якби Газпром був єдиним постачальником в ЄС, то ще можна було б побузити, як це він робив раніше в Прибалтиці. Зараз далеко не ті часи, і від бажання Газпрому мало що залежить. Він не єдиний, а один з багатьох.
Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина!
П..ц, ну объясните мне, как контрагент может требовать подписать новый договор, если он подавал в суд на старый? Ну кто из поставщиков, в здравом уме, захочет это делать? Ведь предметом арбитража был именно транзит!
Очень интересная статья. Myśl Polska (Польша): энергетическая Берлинская стена
У берегов Калининградской области появился «Маршал Василевский» — плавучая регазификационная установка, которой не страшен лед толщиной до 0,9 метра и температура до минус 30 градусов. В год она может принять до 2,7 миллиарда кубометров газа (это более 50% мощности СПГ-терминала в Свиноуйсьце). При том что Калининградской области нужно 2,6 миллиарда кубометров, новая установка полностью покроет потребности региона в газе.
Разумеется, поставлять газ по трубопроводам дешевле, и только такая схема оправдана с экономической точки зрения. Разница между ценой СПГ и ценой газа в Калининграде составляет 28 грошей за кубометр (4,7 рубля, — прим. пер.)
https://inosmi.ru/economic/20190904/245763469.html На ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ РФ уже готовится к прекращению транзита газа через Литву (и поставок газа в саму Литву, естественно). 4700 рублей за 1000 м3 (на столько дороже стоит СПГ против трубопроводного), т.е. 70 долларов - это МИНИМАЛЬНАЯ стоимость замены трубопроводного газа на СПГ для Калининграда. Только вот путь от Ямала до Калининграда короче, чем от Восточного побережья США до Балтийского побережья Польши. Да и цена самого сырья, идущего на сжижение в РФ, заметно ниже. Очевидно, что Польши/Литвы эта цена будет выше. для Украины...так ведь и полякам надо что-то заработать.
Какая альтернатива украинскому транзиту есть у Газпрома с января 2020? Откуда это надувание щек, неясно. Пока выглядит так, что это Газпрому нужно уговорить Украину на транзит и ни в коем случае не потерять его.
Никакой. Но трубы СП-2 уже уложены на протяжении 1900 км из 2440. И даже при отказе Дании его точно закончат к маю 2020-го (в самом худшем варианте). 4 месяца 20-го года Европа вполне может прожить без газа из ГТС (СПГ и повышенные запасы 19-го). Что будет с украинской экономикой (и энергетикой) через 4 месяца, если временное транзитное соглашение не будет подписано, вопрос. СКОРО УВИДИМ, особенно с учетом того, что страна в день накапливает на складах 40 тыс. т угля, а тратит 80, его сейчас вдвое меньше, чем год назад, и импорт из РФ практически прекращен
А что будет если СП 2 затянется? Кто даст гарантию его окончания в срок? Что тогда РФ делать? Это хорошая мина при плохой игре. При адекватности РФ - никто бы не буровил и даже не начинал СП2. А так- поживем, увидим.
astatempo написав:П..ц, ну объясните мне, как контрагент может требовать подписать новый договор, если он подавал в суд на старый? Ну кто из поставщиков, в здравом уме, захочет это делать? Ведь предметом арбитража был именно транзит!
Нафтогаз лише один з багатьох, хто виграв в Газпрому позов по транзиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
3-е_сентября написав:Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина!
Беда ЕС в том, что они и ищут сиюминутную выгоду и считают деньги, но в тоже время и смотрят в будущее. Вот, что перевесит- так и будет. Если мыслить здраво- то Рашу нужно давить по всем фронтам даже в ущерб финансам сегодня. Так как в долгосрочной перспективе- это сбережёт много жизней и финансов всему миру. Угроза рашизма и неадекватности, человеканенавистничества сегодняшней РФ очевидна. Но мир по-прежнему надеется, что "само рассосётся". Бабла всем жалко.