РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

Додано: Сер 04 вер, 2019 15:25

Волгарь написав: SMOKE написав: 3-е_сентября написав: Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина! Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина!

Беда ЕС в том, что они и ищут сиюминутную выгоду и считают деньги, но в тоже время и смотрят в будущее. Вот, что перевесит- так и будет. Если мыслить здраво- то Рашу нужно давить по всем фронтам даже в ущерб финансам сегодня. Давить до смены режима. Потом можно будет иметь с ней дело, как с нормальным партнером. Самое интересное, что для самих же россиян это будет лучше. В долгосрочной перспективе- это сбережёт много жизней и финансов всему миру. Угроза рашизма и неадекватности, человеканенавистничества сегодняшней РФ очевидна. Но мир по-прежнему надеется, что "само рассосётся". Бабла всем жалко. Беда ЕС в том, что они и ищут сиюминутную выгоду и считают деньги, но в тоже время и смотрят в будущее. Вот, что перевесит- так и будет. Если мыслить здраво- то Рашу нужно давить по всем фронтам даже в ущерб финансам сегодня. Давить до смены режима. Потом можно будет иметь с ней дело, как с нормальным партнером. Самое интересное, что для самих же россиян это будет лучше. В долгосрочной перспективе- это сбережёт много жизней и финансов всему миру. Угроза рашизма и неадекватности, человеканенавистничества сегодняшней РФ очевидна. Но мир по-прежнему надеется, что "само рассосётся". Бабла всем жалко.

Беда Ваших рассуждений в том, что правящие круги РФ придерживаются примерно такой же линии поведения, как предлагаете Вы - ТОЛЬКО ДАВИТЬ УКРАИНУ. А, учитывая что, экономика РФ минимум в 10 раз больше, и сама Россия по всем параметрам раз в 30 богаче, чем Украина, то в итоге Ваш тезис - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ХОТЕЛКИ озлобленного индивида (или Ваших собратьев по ненависти), а для РФ ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВРОЛНЕ УСПЕШНАЯ ПОЛИТИКА (задушить соседа, и не в объятьях). А на условном Западе живут ПРАГМАТИКИ, которые:

- нуждаются в российских энергоносителях

- нуждаются в российских же заказах

- нуждаются в российских деньгах

- смертельно боятся российских ракет.

От Украины же им нужно (при всех ритуальных заверениях) ТОЛЬКО ОДНО - ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ. Соответственно именно так и строится их REALPOLITIK. Беда Ваших рассуждений в том, что правящие круги РФ придерживаются примерно такой же линии поведения, как предлагаете Вы - ТОЛЬКО ДАВИТЬ УКРАИНУ. А, учитывая что, экономика РФ минимум в 10 раз больше, и сама Россия по всем параметрам раз в 30 богаче, чем Украина, то в итоге Ваш тезис - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ХОТЕЛКИ озлобленного индивида (или Ваших собратьев по ненависти), а для РФ ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВРОЛНЕ УСПЕШНАЯ ПОЛИТИКА (задушить соседа, и не в объятьях). А на условном Западе живут ПРАГМАТИКИ, которые:- нуждаются в российских энергоносителях- нуждаются в российских же заказах- нуждаются в российских деньгах- смертельно боятся российских ракет.От Украины же им нужно (при всех ритуальных заверениях) ТОЛЬКО ОДНО - ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ. Соответственно именно так и строится их REALPOLITIK.

Вы только подтвердили своим постом все то, что я сказал. Спасибо) Про в 30 раз более богатую РФ- посмеялся, спасибо ещё раз. Впрочем я знаю ваше ошибочно завышенное мнение насчёт РФ. Отсюда и остальные заблуждения. Если бы ЕС боялась РФ- они бы не вытирали об нее ноги публично и не вводили бы санкции. Страны НАТО по определению не боятся РФ, так военная мощь и оснащение в 10ки раз выше. РФ же напротив, панически на уровне мании боится НАТО. Одни запреты помидоров после уничтожения рос. истребителей Турцией чего стоят. Благо страны НАТО адекватнее и не развязывают войнушек в отличии от РФ. Я желаю РФ только добра, так как у меня родственники во многих местах страны. Но, к сожалению, даже они понимают, что с Путиным страна продолжает погружаться в совок и человеконенавистничество и его нужно останавливать. Да и с логикой у вас беда- прекращение стрельбы нужно от РФ. Украина защищается. Возращается Крым и Донбасс и стрельба смолкнет на следующий день. Проблем вообще нет с этим.