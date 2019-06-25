|
|
|
РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:55
lapay написав: astatempo написав:
П..ц, ну объясните мне, как контрагент может требовать подписать новый договор, если он подавал в суд на старый? Ну кто из поставщиков, в здравом уме, захочет это делать? Ведь предметом арбитража был именно транзит!
Нафтогаз лише один з багатьох, хто виграв в Газпрому позов по транзиту.
По транзиту? Вы уверены? Назовите хотя бы одного!
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:05
Волгарь написав:
. Видимо, опыт эксплуатации СП-1 показал простую мысль - лучше вкладывать деньги в СВОЕ, чем платить ЧУЖОМУ ЗА ТЕ ЖЕ УСЛУГИ. ЧИСТО БИЗНЕС..Плюс геополитика
ПП-2 газпромовський тільки наполовину, причому партрнери так само будуть отримувати гроші по принципу "качайабоплати", по якому Газпром не хоче платити Нафтогазу. Потік може і добудують, тільки підключать після нової угоди з Нафтогазом, як про це казала Меркель, а тим часом грошенята партнерам будуть капати і капати...
Як вже казали колеги - Не треба надувати щоки -, тим паче, коли круп'є роздає наступні карти все гірші і гірші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8258
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1065 раз.
- Подякували: 1146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:14
astatempo написав: lapay написав: astatempo написав:
П..ц, ну объясните мне, как контрагент может требовать подписать новый договор, если он подавал в суд на старый? Ну кто из поставщиков, в здравом уме, захочет это делать? Ведь предметом арбитража был именно транзит!
Нафтогаз лише один з багатьох, хто виграв в Газпрому позов по транзиту.
По транзиту? Вы уверены? Назовите хотя бы одного!
Пардон. По ціні на газ і по принципу "бериабоплати".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8258
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1065 раз.
- Подякували: 1146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:29
SMOKE написав: 3-е_сентября написав:
Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина!
Беда ЕС в том, что они и ищут сиюминутную выгоду и считают деньги, но в тоже время и смотрят в будущее. Вот, что перевесит- так и будет. Если мыслить здраво- то Рашу нужно давить по всем фронтам даже в ущерб финансам сегодня. Давить до смены режима. Потом можно будет иметь с ней дело, как с нормальным партнером. Самое интересное, что для самих же россиян это будет лучше. В долгосрочной перспективе- это сбережёт много жизней и финансов всему миру. Угроза рашизма и неадекватности, человеканенавистничества сегодняшней РФ очевидна. Но мир по-прежнему надеется, что "само рассосётся". Бабла всем жалко.
Беда Ваших рассуждений в том, что правящие круги РФ придерживаются примерно такой же линии поведения, как предлагаете Вы - ТОЛЬКО ДАВИТЬ УКРАИНУ. А, учитывая что, экономика РФ минимум в 10 раз больше, и сама Россия по всем параметрам раз в 30 богаче, чем Украина, то в итоге Ваш тезис - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ХОТЕЛКИ озлобленного индивида (или Ваших собратьев по ненависти), а для РФ ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВРОЛНЕ УСПЕШНАЯ ПОЛИТИКА (задушить соседа, и не в объятьях). А на условном Западе живут ПРАГМАТИКИ, которые:
- нуждаются в российских энергоносителях
- нуждаются в российских же заказах
- нуждаются в российских деньгах
- смертельно боятся российских ракет.
От Украины же им нужно (при всех ритуальных заверениях) ТОЛЬКО ОДНО - ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ. Соответственно именно так и строится их REALPOLITIK.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7068
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:41
SMOKE написав: 3-е_сентября написав:
Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина!
Беда ЕС в том, что они и ищут сиюминутную выгоду и считают деньги, но в тоже время и смотрят в будущее. Вот, что перевесит- так и будет. Если мыслить здраво- то Рашу нужно давить по всем фронтам даже в ущерб финансам сегодня. Давить до смены режима. Потом можно будет иметь с ней дело, как с нормальным партнером. Самое интересное, что для самих же россиян это будет лучше. В долгосрочной перспективе- это сбережёт много жизней и финансов всему миру. Угроза рашизма и неадекватности, человеканенавистничества сегодняшней РФ очевидна. Но мир по-прежнему надеется, что "само рассосётся". Бабла всем жалко.
Да ничего в России не поменяется со сменой руководства. Разве только на какой-то небольшой промежуток времени типа эпохи Ельцина.
-
3-е_сентября
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 03.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:17
3-е_сентября написав: SMOKE написав: 3-е_сентября написав:
Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина!
Беда ЕС в том, что они и ищут сиюминутную выгоду и считают деньги, но в тоже время и смотрят в будущее. Вот, что перевесит- так и будет. Если мыслить здраво- то Рашу нужно давить по всем фронтам даже в ущерб финансам сегодня. Давить до смены режима. Потом можно будет иметь с ней дело, как с нормальным партнером. Самое интересное, что для самих же россиян это будет лучше. В долгосрочной перспективе- это сбережёт много жизней и финансов всему миру. Угроза рашизма и неадекватности, человеканенавистничества сегодняшней РФ очевидна. Но мир по-прежнему надеется, что "само рассосётся". Бабла всем жалко.
Да ничего в России не поменяется со сменой руководства. Разве только на какой-то небольшой промежуток времени типа эпохи Ельцина.
Вы новичок на форуме, но верно чувствуете тенденцию. Линия на противостояние с Западом, вероятно, будет только усиливаться. И вполне возможно, что в середине следующего десятилетия даже нынешние времена будут восприниматься так же, как политика разрядки 70-х воспринималась в СССР в начале 80-х - с ностальгией.
Хотим мы этого или нет, но только с периоды слабости в России идут реформы, а сама страна идет на уступки внешнему давлению. А поскольку РФ сейчас усиливается (в военной области очень заметно), то, скорее всего, в ближайшем будущем нас ожидает продолжение эпохи защиты национальных интересов, т.е. КОНФРОНТАЦИИ.
Но это - геополитика. А развязку газовой головоломки (будет транзит/не будет транзита) мы все увидим совсем скоро.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7068
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:25
Волгарь написав: SMOKE написав: 3-е_сентября написав:
Интересно, какую позицию будет занимать ЕС - немцам долгосрочный контракт между Украиной и Россией не нужен. А вот по словакам, полякам, венграм, чехам и почти всей Южной Европе запуск Северного потока 2 конкретно бьет. Им выгодно, чтобы транзитером осталась Украина!
Беда ЕС в том, что они и ищут сиюминутную выгоду и считают деньги, но в тоже время и смотрят в будущее. Вот, что перевесит- так и будет. Если мыслить здраво- то Рашу нужно давить по всем фронтам даже в ущерб финансам сегодня. Давить до смены режима. Потом можно будет иметь с ней дело, как с нормальным партнером. Самое интересное, что для самих же россиян это будет лучше. В долгосрочной перспективе- это сбережёт много жизней и финансов всему миру. Угроза рашизма и неадекватности, человеканенавистничества сегодняшней РФ очевидна. Но мир по-прежнему надеется, что "само рассосётся". Бабла всем жалко.
Беда Ваших рассуждений в том, что правящие круги РФ придерживаются примерно такой же линии поведения, как предлагаете Вы - ТОЛЬКО ДАВИТЬ УКРАИНУ. А, учитывая что, экономика РФ минимум в 10 раз больше, и сама Россия по всем параметрам раз в 30 богаче, чем Украина, то в итоге Ваш тезис - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ХОТЕЛКИ озлобленного индивида (или Ваших собратьев по ненависти), а для РФ ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВРОЛНЕ УСПЕШНАЯ ПОЛИТИКА (задушить соседа, и не в объятьях). А на условном Западе живут ПРАГМАТИКИ, которые:
- нуждаются в российских энергоносителях
- нуждаются в российских же заказах
- нуждаются в российских деньгах
- смертельно боятся российских ракет.
От Украины же им нужно (при всех ритуальных заверениях) ТОЛЬКО ОДНО - ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ. Соответственно именно так и строится их REALPOLITIK.
Вы только подтвердили своим постом все то, что я сказал. Спасибо) Про в 30 раз более богатую РФ- посмеялся, спасибо ещё раз. Впрочем я знаю ваше ошибочно завышенное мнение насчёт РФ. Отсюда и остальные заблуждения. Если бы ЕС боялась РФ- они бы не вытирали об нее ноги публично и не вводили бы санкции. Страны НАТО по определению не боятся РФ, так военная мощь и оснащение в 10ки раз выше. РФ же напротив, панически на уровне мании боится НАТО. Одни запреты помидоров после уничтожения рос. истребителей Турцией чего стоят. Благо страны НАТО адекватнее и не развязывают войнушек в отличии от РФ. Я желаю РФ только добра, так как у меня родственники во многих местах страны. Но, к сожалению, даже они понимают, что с Путиным страна продолжает погружаться в совок и человеконенавистничество и его нужно останавливать. Да и с логикой у вас беда- прекращение стрельбы нужно от РФ. Украина защищается. Возращается Крым и Донбасс и стрельба смолкнет на следующий день. Проблем вообще нет с этим.
Востаннє редагувалось SMOKE
в Сер 04 вер, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4033
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:29
Волгарь написав:
Вы новичок на форуме, но верно чувствуете тенденцию. Линия на противостояние с Западом, вероятно, будет только усиливаться. И вполне возможно, что в середине следующего десятилетия даже нынешние времена будут восприниматься так же, как политика разрядки 70-х воспринималась в СССР в начале 80-х - с ностальгией.
Хотим мы этого или нет, но только с периоды слабости в России идут реформы, а сама страна идет на уступки внешнему давлению. А поскольку РФ сейчас усиливается (в военной области очень заметно), то, скорее всего, в ближайшем будущем нас ожидает продолжение эпохи защиты национальных интересов, т.е. КОНФРОНТАЦИИ.
Но это - геополитика. А развязку газовой головоломки (будет транзит/не будет транзита) мы все увидим совсем скоро.
Вы - россиянин, судя по нику? Почему называете текущее противостояние "защитой национальных интересов"? Что вы такого защищаете в Крыму - Черное море, из которого не выйдете в случае противостояния с НАТО?
-
3-е_сентября
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 03.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:36
SMOKE написав:
страна продолжает погружаться в совок и человеконенавистничество и его нужно останавливать.
Это ваше личное мнение, что можно погружаться в то, чего почти 30 лет нет.
Ведь, "у кого что болит, тот о том и говорит".
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3430
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:36
3-е_сентября написав: Волгарь написав:
Вы новичок на форуме, но верно чувствуете тенденцию. Линия на противостояние с Западом, вероятно, будет только усиливаться. И вполне возможно, что в середине следующего десятилетия даже нынешние времена будут восприниматься так же, как политика разрядки 70-х воспринималась в СССР в начале 80-х - с ностальгией.
Хотим мы этого или нет, но только с периоды слабости в России идут реформы, а сама страна идет на уступки внешнему давлению. А поскольку РФ сейчас усиливается (в военной области очень заметно), то, скорее всего, в ближайшем будущем нас ожидает продолжение эпохи защиты национальных интересов, т.е. КОНФРОНТАЦИИ.
Но это - геополитика. А развязку газовой головоломки (будет транзит/не будет транзита) мы все увидим совсем скоро.
Вы - россиянин, судя по нику? Почему называете текущее противостояние "защитой национальных интересов"? Что вы такого защищаете в Крыму - Черное море, из которого не выйдете в случае противостояния с НАТО?
Я бы взял выше. Национальные интересы невозможно по определению защищать на территории другого государства.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4033
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|