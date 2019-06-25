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РФ узгодить з Україною і
ЄС дату газових переговорів

РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:39

  sal написав:
  SMOKE написав:страна продолжает погружаться в совок и человеконенавистничество и его нужно останавливать.

Это ваше личное мнение, что можно погружаться в то, чего почти 30 лет нет.
Ведь, "у кого что болит, тот о том и говорит".

Это мнение россиян 3 разных поколений, родившихся и живущих всю жизнь в России. Я же написал про родственников.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:41

Re: логики

  SMOKE написав:с логикой у вас беда- прекращение стрельбы нужно от РФ. Украина защищается. Возращается Крым и Донбасс и стрельба смолкнет на следующий день. Проблем вообще нет с этим.

Собственно территории остались там же. 99% населения Крыма осталось.
Проблемы у Украины есть и с возвращение, и с защитой и со стрельбой. Что делается по каждому из этих пунктов? и зачем..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:43

Re: поколения

  SMOKE написав:3 разных поколений, родившихся и живущих всю жизнь в России.

Чтобы не получать неудобные ответы ни в Украине ни в России опросы/референдумы не проводятся.
sal
 
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