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РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:39
sal написав: SMOKE написав:
страна продолжает погружаться в совок и человеконенавистничество и его нужно останавливать.
Это ваше личное мнение, что можно погружаться в то, чего почти 30 лет нет.
Ведь, "у кого что болит, тот о том и говорит".
Это мнение россиян 3 разных поколений, родившихся и живущих всю жизнь в России. Я же написал про родственников.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:41
SMOKE написав:
с логикой у вас беда- прекращение стрельбы нужно от РФ. Украина защищается. Возращается Крым и Донбасс и стрельба смолкнет на следующий день. Проблем вообще нет с этим.
Собственно территории остались там же. 99% населения Крыма осталось.
Проблемы у Украины есть и с возвращение, и с защитой и со стрельбой. Что делается по каждому из этих пунктов? и зачем..
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sal
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:43
SMOKE написав:
3 разных поколений, родившихся и живущих всю жизнь в России.
Чтобы не получать неудобные ответы ни в Украине ни в России опросы/референдумы не проводятся.
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sal
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