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РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:36
sal написав:
Украина не развивала трубу. Она ее только доит.
Больше того, всю страну просто доят с 91 года. От ЖКХ до энергетики.
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