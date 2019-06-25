РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

Больше того, всю страну просто доят с 91 года. От ЖКХ до энергетики.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:36
Больше того, всю страну просто доят с 91 года. От ЖКХ до энергетики.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:41
Расскажите это в Пентагоне, ибо они почему то расположили несколько сотен своих военных баз в десятках стран по всему миру.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:52
Только вот в чём дело, пока Украина строит из себя "самого незаменимого" и ничего абсолютно не делает, все вокруг (и ЕС, и Россия, и США) имеют стратегию по вычеркиванию Украины из структур хоть на что либо влияющих.
Можно сколько угодно пыжится тем, что сегодня нет альтернатив украинскому транзиту. Только завтра таких альтернатив будет как минимум два-три (они уже строятся).
А вот что делать завтра с пустой трубой и пустым счетом Нафтогаза?
Теперь уже точно не вернусь
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