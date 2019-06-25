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РФ узгодить з Україною і
ЄС дату газових переговорів

РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:36

  sal написав:Украина не развивала трубу. Она ее только доит.

Больше того, всю страну просто доят с 91 года. От ЖКХ до энергетики.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:41

  SMOKE написав: Я бы взял выше. Национальные интересы невозможно по определению защищать на территории другого государства.


Расскажите это в Пентагоне, ибо они почему то расположили несколько сотен своих военных баз в десятках стран по всему миру.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:52

  SMOKE написав:Какая альтернатива украинскому транзиту есть у Газпрома с января 2020? Откуда это надувание щек, неясно. Пока выглядит так, что это Газпрому нужно уговорить Украину на транзит и ни в коем случае не потерять его.


Только вот в чём дело, пока Украина строит из себя "самого незаменимого" и ничего абсолютно не делает, все вокруг (и ЕС, и Россия, и США) имеют стратегию по вычеркиванию Украины из структур хоть на что либо влияющих.
Можно сколько угодно пыжится тем, что сегодня нет альтернатив украинскому транзиту. Только завтра таких альтернатив будет как минимум два-три (они уже строятся).
А вот что делать завтра с пустой трубой и пустым счетом Нафтогаза?
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