РФ узгодить з Україною і ЄС дату газових переговорів

Больше того, всю страну просто доят с 91 года. От ЖКХ до энергетики.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:36
Больше того, всю страну просто доят с 91 года. От ЖКХ до энергетики.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:41
Расскажите это в Пентагоне, ибо они почему то расположили несколько сотен своих военных баз в десятках стран по всему миру.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:52
Только вот в чём дело, пока Украина строит из себя "самого незаменимого" и ничего абсолютно не делает, все вокруг (и ЕС, и Россия, и США) имеют стратегию по вычеркиванию Украины из структур хоть на что либо влияющих.
Можно сколько угодно пыжится тем, что сегодня нет альтернатив украинскому транзиту. Только завтра таких альтернатив будет как минимум два-три (они уже строятся).
А вот что делать завтра с пустой трубой и пустым счетом Нафтогаза?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:26
Да, россиянин. И на форуме уже 7 лет. Защитой национальных интересов я называю это по двум причинам
1) Так эта тема подается в российских Сми.
2) Противостояние с Западом идет вовсе не по линии Укрианы/Сирии/или демократии. И началось оно не в 2014-ом,а в 2003-ем, когда был арестован МБХ. А арестован оно был за весьма скромное желание - создав ЮКСИ, продать западной финансовой олигархии 2% мировых разведанных запасов нефти (примерно 1,5 млрд. т в месторождениях Юкоса и Сибнефти на тот момент).
Допусти РФ американские монополии до российских ресурсов (25% всех мировых запасов природных ископаемых с учетом шельфа), и она сразу же стала бы хорошей и желанной.
Но...нашла коса на камень. А силой взять не получится. Отсюда и конфронтация, которая, при всех ее издержках по сути является ЗАЩИТОЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, т.е. способом оградить природную ренту от чужих жадных рук.
Насчет того, во сколько раз РФ богаче Украины. Формально, если брать ЗВР (530 и 22 млрд. долларов), то почти в 25 раз (и до конца года, очевидно, будет как раз в 25 раз). А в реале это даже не 2 порядка.
Уже писал в начале недели, что госдолг РФ (внутрений и внешний) - 12,5 трлн. рублей. А только денежные активы государства на начало сентября -8,1 трлн. в ФНБ (на 95% валюта)+3,1 трлн. на счету в Казначействе+1,5 трлн. на счетах в комбанках. Итого 12,7 трлн. минимум (а к концу года будет около 14 трлн.) Т.е. РФ едва ли не единственная стран в мире, значение нетто-госдолга которой отрицательное или составляет менее 0,2% ВВП (в худшем случае). А вот у Украины ситуация совсем иная - при госдолге 2 трлн. гривен плюс остатки на счетах в Казначействе 65 млрд. и ЗВР (в гривнах) 550 млрд. И никаких перспектив изменить это соотношение. Так что 30 раз - это очень-очень мягкая оценка
Насчет военной мощи РФ и стран НАТО я скромно умолчу. В сущности ВСЕ европейские армии просто небоеспоосбны, а по ударной мощи СЯС РФ уже превосходит США примерно на 1/4. И к середине следующего десятилетия согласно планам развертывания ЯО будет превосходить втрое. Это -меч.
А вот и щит - в РА 2000+ ПУ С-300 и С-400, и с постановкой на вооружение С-500 в стране будет создан купол ПКО - практически непроницаемый для любых летательных аппаратов свод, способных перехватить 95-98% боеголовок развернутых МБР США. У США пока 32 противоракеты...
Именно в этом и кроется ТО, что Вы называете нежеланием ДАВИТЬ РОССИЮ.
А в последнее время появился и третий фактор - стремительное укрепляющееся военное сотрудничество РФ с КНР. То, чего так боялся условный запад в 50-х, При условном нейтралитете Индии (3-я реальная экономика мира) союз 1-ой и 6-ой (и 1-ой и 3-ей военной силы) грозит полным пересмотром всей устоявшейся картины миры, которая )если Вы заметили) стремительно меняется прямо н наших глазах. Но это - В БУДУЩЕМ.
А вот транзит может прекратиться уже 1/1. При том, что запасы угля на ТЭС/ТЕЦ Украины, если не начнутся массированные поставки, иссякнут к началу ноября...
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