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США і Китай не змогли
домовитися про відновлення...

США і Китай не змогли домовитися про відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:26

США і Китай не змогли домовитися про відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники Китаю і США не можуть узгодити терміни запланованої зустрічі з торгівлі після того, як Вашингтон відхилив прохання Пекіна відкласти мита, що набули чинності.

Дивися повний текст США і Китай не змогли домовитися про відновлення торгових переговорів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:27

Инфляция в долларе и подорожание многих товаров в сшя в таком случае скоро начнеться
blueiceua
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