|
|
США і Китай не змогли домовитися про відновлення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:26
Пропонуємо до обговорення:
Чиновники Китаю і США не можуть узгодити терміни запланованої зустрічі з торгівлі після того, як Вашингтон відхилив прохання Пекіна відкласти мита, що набули чинності.
Дивися повний текст США і Китай не змогли домовитися про відновлення торгових переговорів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90690
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:27
Инфляция в долларе и подорожание многих товаров в сшя в таком случае скоро начнеться
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему