Сума, на яку збільшиться оплата за комунальні послуги, залежить від успіху в переговорах з МВФ
Дивися повний текст Чого чекати від комунальних тарифів восени.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:43
Чого чекати від комунальних тарифів восени
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати від комунальних тарифів восени.
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:43
Убрать посредников и баласт с рынка комуслуг и снизить цены для населения. Субсидии за счет местных администраций только отдельной категории населения
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:12
У автора статьи амнезия : за отопление максимальная цена 1400грн/Гкал.(с НДС).
А здесь - очередное повышение.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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