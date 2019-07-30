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Чого чекати від
комунальних тарифів восени

Чого чекати від комунальних тарифів восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:43

Чого чекати від комунальних тарифів восени

Пропонуємо до обговорення:
Сума, на яку збільшиться оплата за комунальні послуги, залежить від успіху в переговорах з МВФ

Дивися повний текст Чого чекати від комунальних тарифів восени.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:43

Убрать посредников и баласт с рынка комуслуг и снизить цены для населения. Субсидии за счет местных администраций только отдельной категории населения
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:12

У автора статьи амнезия : за отопление максимальная цена 1400грн/Гкал.(с НДС).
А здесь - очередное повышение.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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